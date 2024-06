Comércio e bancos voltam a funcionar nesta sexta-feira

O feriado de Corpus Christi acontece nesta quinta-feira (30) e, com isso, sexta-feira (31) será ponto facultativo em Mato Grosso do Sul. Assim, o expediente de muitos órgãos públicos retorna ao atendimento normal na segunda-feira (3).

Em Três Lagoas, apenas os serviços públicos considerados essenciais funcionam nesse feriadão, como a UPA, coleta de lixo e os hospitais.

O comércio fica fechado nesta quarta-feira, exceto os que protocolaram pedido no Sindicato do Comércio Varejista, para funcionar neste feriado de Corpus Christi. A grande maioria reabre nesta sexta-feira. O shopping center funciona normalmente no ferido e ponto facultativo.

As agências bancárias também permanecem fechadas nesta quarta-feira e reabrem normalmente na sexta-feira (31).