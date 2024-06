Concessionária comemora baixo índice de perda de água na rede em Três Lagoas

Na Semana Mundial do Meio Ambiente, a empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), orienta à população para evitar o desperdício de água e comemorou o índice de perda de água na cidade.

Segundo a Sanesul, desde maio do ano passado, existe uma lei que estabelece medidas para evitar o desperdício e aproveitar as águas de chuva e as chamadas águas cinzas usadas em chuveiros, lavatórios de banheiro, tanques e máquinas de lavar roupa.

Conforme lei, é obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água corrigir as falhas da rede hidráulica para evitar vazamentos e aumentar a eficiência do sistema de distribuição.

As empresas também devem fiscalizar a rede de abastecimento para coibir as ligações irregulares. Em Três Lagoas, segundo o gerente regional da Sanesul, Adilson Bahia, o índice de perda de água está abaixo do índice médio estabelecido pela Legislação Federal. “É importante a população fazer o uso consciente e evitar o desperdício de água”, explicou.

Além de evitar a perda de água, outra questão importante para o Meio Ambiente é o tratamento de esgoto. De acordo com a Sanesul, todos os dejetos em Três Lagoas são tratados antes de serem despejados nos rios, e isso contribui para preservação do Meio Ambiente.

