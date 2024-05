Copa Assomasul sediará a 20ª edição em Três Lagoas neste domingo

Três Lagoas será novamente sede da etapa da Copa Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul) de Futebol de Campo Intermunicipal, devido ao sucesso da última edição. A competição será realizada neste domingo (26), no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”.

O torneio conta com a participação de cerca de 60 cidades e 1,5 mil participantes, entre atletas, dirigentes e comissão técnica. A partir das 7h30, começam os preparativos para as partidas com o sorteio das equipes, e logo após, o primeiro jogo acontecerá.

Além da cidade anfitriã, participam desta etapa as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Cassilândia e Nioaque. Os times jogam entre si, e os dois melhores classificados seguem para a próxima fase, que será em outra cidade do estado e com novos adversários.

A 20ª Copa Assomasul conta com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), FIE (Fundo de Investimento Esportivo (Fundesporte), Governo do Estado e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

O estádio fica localizado na rua Augusto Corrêa da Costa, número 3031, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas