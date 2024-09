Corpo de Bombeiros de Três Lagoas alerta para golpes de falsas renovações de alvarás

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas está alertando a população sobre um novo golpe que está circulando por e-mail. Golpistas estão enviando falsos boletos para cobrança de taxas relacionadas à emissão, renovação e validação de certificados de alvará de vistoria. Este serviço é realizado exclusivamente pelo site oficial.

Os e-mails fraudulentos possuem um tom ameaçador e frequentemente usam endereços suspeitos, como "[email protected]". Os golpistas citam o nome do estabelecimento, o CNPJ e o telefone do proprietário, o que sugere que as informações podem ter sido obtidas de maneira irregular.

O Tenente Reinaldo Cândido esclarece que o Corpo de Bombeiros não realiza cobranças por e-mail e reforça que qualquer comunicação sobre vencimento de alvarás é feita diretamente pelo site oficial. As inspeções e vistorias são realizadas online para estabelecimentos de menor potencial de incêndio, enquanto indústrias e locais de maior risco requerem vistoria presencial.

Caso receba um e-mail suspeito, não forneça informações nem faça pagamentos. Entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou envie o e-mail suspeito para verificação. Também é possível registrar denúncias através do site oficial do Corpo de Bombeiros, no campo "Denúncia" ou "Fale com o Comandante".

