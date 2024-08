Córrego da Onça e galeria do Jardim Brasília vão receber investimentos

Três Lagoas foi contemplada com R$ 76 milhões em recursos do Novo PAC Seleções para obras de drenagem e prevenção a desastres naturais. Desse total, R$ 51,6 milhões serão destinados à revitalização do Córrego da Onça e R$ 21,1 milhões para melhorias na galeria de águas pluviais no bairro Jardim Brasília.

O Córrego da Onça, que corta diversos bairros de Três Lagoas e desemboca no rio Paraná, está em avançado estágio de assoreamento. A revitalização do córrego é crucial, já que ele faz parte da bacia hidrográfica que dá nome à cidade e atravessa a BR-262 no perímetro urbano. Já a galeria de águas pluviais do Jardim Brasília encontra-se tomada por mato e lixo.

Segundo o Governo Federal, as obras priorizadas são de drenagem urbana sustentável, visando o manejo adequado das águas das chuvas e a redução de desastres em áreas sujeitas a inundações e alagamentos. Esses investimentos são fundamentais para tornar as cidades mais resilientes e seguras para a população.

