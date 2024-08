CRA-MS promove o 1º Encontro de Técnicos e Tecnólogos de Administração em Três Lagoas

O Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA-MS) promoverá o 1º Encontro de Técnicos e Tecnólogos de Administração, das 19h às 22h, nesta quinta-feira (15), na Fatec Senai, localizada na rua José Amílcar Congro Bastos, número 1313, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Para participar, é necessário realizar a inscrição online. O evento é dedicado a todos os profissionais e estudantes da área que buscam aprimorar as competências e se destacar no mercado de trabalho.

O tema principal é “As Soft Skills e Hard Skills na Carreira dos Técnicos e Tecnólogos de Administração”. A palestra será sobre as skills e estágio da empresa Dexco unidade Agudos com a palestrante Alana Silveira Pavlack. O mediador será o presidente do CRA-MS, Adm. Marcelo Gomes Soares.

Por que participar?

Este encontro será uma oportunidade única para: Explorar a Importância das Soft Skills: Entenda como habilidades interpessoais, como comunicação eficaz, trabalho em equipe, resolução de conflitos e liderança, podem impulsionar sua carreira. Aprofundar Conhecimentos em Hard Skills:

Descubra as competências técnicas mais demandadas no mercado de trabalho e como desenvolvê-las ou aprimorá-las:

Networking: Conecte-se com outros profissionais da área, troque experiências e construa uma rede de contatos para a carreira.

Painéis e Workshops: Participe de sessões interativas com especialistas renomados na área de administração, que compartilharão insights valiosos e responderão perguntas.

*Com informações da assessoria do CRA-MS