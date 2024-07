Cras "Ana Maria Moreira" atenderá mais bairros de Três Lagoas; confira

A Prefeitura de Três Lagoas, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (SMAS), informa a reinauguração do Cras “Ana Maria Moreira”, agora localizado na avenida Aroeira, no bairro Novo Oeste I.

Após a reinauguração, buscando trazer um atendimento mais amplo, rápido e organizado, os atendimentos do Cras “Ana Maria Moreira” serão estendidos para os bairros: Conj. Hab. Girassóis, Ipacaray, Jardim Campo Novo, Jardim Carandá, Novo Horizonte, Residencial Império, Santa Luzia (até da Rua Abraão Matar) e Vila Clementina. Os bairros que já são atendidos, como Chácara Eldorado, Chácara Imperial, Conj. Hab. Imperial, Conj. Hab. Violetas I e II, Jardim Rodrigues, Jardim das Primaveras, Jardim Flamboyant, Jardim Maristela, Jardim Nova Alvorada, Jardim Samambaia I e II, Jardim Vila Verde, Novo Oeste I e II e Orestes Prata Tibery, continuarão sendo atendidos pelo Cras “Ana Maria Moreira”, mas agora em um novo endereço.

A SMAS ressalta que as dinâmicas de reordenamento não se limitam apenas ao Cras “Ana Maria Moreira”, também incluem mais quatro Cras: “Amélia Jorge de Oliveira”, “Interlagos”, “Ruth Máximo Filgueiras” e “São João”. Cada morador será informado sobre as próximas alterações. Estas ações visam melhorar o fluxo e dar continuidade ao trabalho de excelência da assistência social.

