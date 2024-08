Crescimento de Três Lagoas impacta no Poder Judiciário

O crescimento acelerado de Três Lagoas tem gerado reflexos diretos no sistema Judiciário da cidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em resposta ao aumento da demanda, decidiu implementar novas varas no Fórum local.

Até o dia 9 de agosto, a comarca de Três Lagoas contava com quatro varas cíveis, três criminais, além do Juizado Especial Cível e Criminal e a Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos. No entanto, com o crescimento significativo da cidade, o número de processos tramitando no Fórum também aumentou, levando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul a tomar medidas para acompanhar essa nova realidade.

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça implantou o Juiz das Garantias na 4ª Circunscrição e também instalou a Vara da Infância, Juventude e Violência Doméstica e Familiar, uma iniciativa necessária para lidar com a crescente demanda. De acordo com o Juiz das Garantias, Júri e Execuções Penais, Rodrigo Pedrini, o aumento no número de processos está diretamente relacionado ao crescimento populacional da cidade.

"Três Lagoas tem registrado um crescimento significativo nos últimos anos, e isso reflete diretamente no volume de processos no Fórum. Notamos um aumento preocupante nos crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, e o número de medidas protetivas solicitadas por mulheres vítimas de violência também aumentou”, destacou o magistrado.

O juiz destacou que a resposta às solicitações de medidas protetivas tem sido rápida, com decisões sendo emitidas em até 48 horas. No entanto, ele também mencionou um fenômeno curioso: muitas mulheres que solicitam a medida acabam voltando ao Judiciário para pedir sua retirada, gerando um novo desafio para o sistema.

O Fórum de Três Lagoas lida com um volume impressionante de processos. Estima-se que entre 15 a 20 mil novos processos começam a tramitar anualmente. Mesmo com essa alta demanda, o juiz Rodrigo Pedrini afirma que a tramitação e julgamento dos processos têm ocorrido de forma rápida e eficiente.