Criança é atropelada por carro ao tentar atravessar a rua no bairro Alto da Boa Vista

Uma criança de 8 anos foi levada ao Hospital Auxiliadora, na noite dessa terça-feira (2), após ser atropelada na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. A Unidade de Suporte Básico (USB) chegou primeiro ao local e iniciou os primeiros atendimentos, enquanto a Unidade de Suporte Avançado (USA) se deslocava para auxiliar no socorro à vítima.

A criança sofreu uma fratura na perna, um corte no rosto e várias escoriações pelo corpo. Após a imobilização e medicação pelo médico da Unidade de Suporte Avançado, a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora para exames e tratamento.

A condutora do veículo relatou à Polícia Militar que seguia pela rua Urias Ribeiro, no sentido Novo Oeste, quando, próximo ao antigo colégio Objetivo, a criança tentou atravessar a via de forma inesperada e a motorista não conseguiu frear a tempo.