Criminosos disparam revólver durante assalto e roubo quase termina em tragédia

A Polícia Militar por meio do Grupo Especial Tático de Motos, o (Getam), foram chamados para atender uma ocorrido de assalto a mão armada, seguida de disparos de arma de fogo à um comércio na noite desta quarta-feira (28), na rua Clóvis Beviláqua, bairro Jardim das Oliveiras, região sul de Três Lagoas (MS).



No local as vítimas contaram que dois homens teriam chegado ao local e anunciado o assalto. Armados um suspeito com uma faca e o comparsa com um revólver e bastante agressivos a dupla teria tomado uma quantia em dinheiro do caixa, ainda não contabilizada do local, duas garrafas de uísque e de um cliente que era atendido no momento do assalto, foi levado a carteira com cartões de crédito.

Durante a ação criminosa, o ladrão que impunham um revólver, teria efetuado disparos dentro do local, Após o proprietário do local, tentar impedir a ação criminosa, disparo esse que atingiu um freezer, resultando em um dano ao equie por sorte não atingindo os proprietários e a atendente do local, já que o disparo acerto o freezer em uma altura de mais ou menos 1,6 metros.



Após o assalto, os dois ladrões fugiram a pé no sentido Jardim Maristela. Os policiais do Getam, saíram em busca na tentativa de prender a dupla, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil plantonista por meio da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e a Polícia Científica, foram acionadas para auxiliar no levantamento de dados, que colaborem na identificação dos dois criminosos.