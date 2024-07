Detento é flagrado tentando entrar com maconha na Colônia Penal de Três Lagoas

Um policial penal procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, após um detendo tentar entrar, com maconha, na Colônia Penal Industrial “Paracelso de Lima Vieira Jesus”, em Três Lagoas. O fato foi registrado, na quarta-feira (10).

Conforme a ocorrência registrada, por volta das 17h30, de segunda-feira (8), um dos internos teria sido flagrado, no sistema de revista (escaneamento corporal), com uma porção de maconha. O preso, que havia passado o dia fora da unidade prisional trabalhando, no momento em que retornou para passar a noite na Colônia Penal, foi detectado com a droga. O caso foi levado à Polícia Civil, que abriu um inquérito policial e o preso vai responder também por tráfico de drogas.