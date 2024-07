Dia dos Pais: comemorações e presentes devem injetar R$ 15,5 mi em Três Lagoas

Quase 70% dos consumidores em Três Lagoas pretendem promover algum tipo de comemoração em homenagem ao Dia dos Pais, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sebrae. Reunião familiar, passeio ou ida ao restaurante entram na lista de opções para a comemoração da data e o investimento é de R$ 214, em média.

O levantamento apontou também que 48% dos consumidores demostraram desejo de presentear os pais em 11 de agosto de 2024. Os filhos devem gastar o valor de R$ 193 na compra do presente. Comparada à mesma data no ano passado, a intenção de compra teve uma queda de 5% neste ano. Mas a data deve aquecer o comércio local, principalmente o setor varejista, que espera movimentar R$ 15,5 milhões com o Dia dos Pais, mantendo o mesmo panorama de expectativa de 2023.

O setor de alimentação é o principal responsável por esse número. A pesquisa aponta que os consumidores que vão dar algum presente devem optar por roupas. A maior parte dos consumidores pesquisados pretende fazer pagamento à vista. “Quando se vende um produto à vista se tem menos encargos. Já à prazo, como cartão de crédito, os encargos acabam saindo no valor da mercadoria”, disse o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Torres.