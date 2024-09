Dia Mundial do Doador de Medula Óssea: saiba como se cadastrar no Hemosul de Três Lagoas

Neste sábado (21), é celebrado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, uma data importante para conscientizar sobre a doação, que pode ser a única chance de cura para muitos pacientes. No entanto, o medo ainda impede muitas pessoas de se cadastrarem, mesmo com milhares de pacientes aguardando por um doador compatível, cuja chance é de apenas 1 em 100 mil.

O Hemosul de Três Lagoas tem realizado campanhas para incentivar a população a se cadastrar. De acordo com a coordenadora da unidade, Karine Barros, o objetivo é aumentar o número de doadores no banco de dados nacional. "O que dificulta ainda mais são os muitos mitos ligados à questão da doação e do cadastro em si. É uma atitude que deve ser muito bem pensada, pois o cadastro de medula é algo que você faz para entrar na Rede Nacional de Doadores de Medula e permanece lá até os 55 anos. Portanto, é um pouco diferente da doação de sangue. Infelizmente, ainda existem alguns mitos relacionados a essa questão da doação e do cadastro".

É importante ressaltar que não se pode doar para um paciente específico. O cadastro realizado no Hemosul de Três Lagoas é inserido em um banco de dados nacional. Assim, em algum momento, caso haja compatibilidade, o doador cadastrado será acionado para doar a medula. "O papel do Hemosul em Três Lagoas, assim como de todos os Hemosuls, Hemonúcleos e da Hemorrede em geral, é cadastrar novos doadores. Nós apenas realizamos o cadastro e fornecemos essas informações ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), que é gerenciado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Temos uma meta mensal de pelo menos 40 doadores por mês. Embora o sigilo do cadastro seja mantido para evitar qualquer tipo de barganha ou troca entre o possível doador e o receptor, já sabemos de dois ou três casos aqui em Três Lagoas de doadores de medula óssea que foram bem-sucedidos”, explica Karine.

Para se cadastrar como doador de medula óssea, o interessado deve ter entre 18 e 35 anos, estar em boa saúde e não apresentar doenças infecciosas ou hematológicas. O processo inicial envolve apenas uma pequena coleta de sangue, feita na unidade.

O Hemosul de Três Lagoas atende a partir das 7h até às 12h e, para incentivar os doadores, também é realizado atendimentos aos sábados, no período da manhã. A unidade fica localizada na rua Manoel Rodrigues Artez, número 520, no bairro Jardim Primaveril.

