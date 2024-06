Dia Nacional do Teste do Pezinho é celebrado nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (6), é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, é um teste de caráter preventivo, cujo objetivo principal é detectar distúrbios do metabolismo que podem não causar sintomas nos primeiros dias de vido do bebê.

Para especialistas, a data é para alertar a população sobre a importância do exame do teste do pezinho para os bebês. A coleta de uma gota de sangue do calcanhar do bebê permite o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças raras que podem trazer sequelas para toda a vida.

Nos últimos dias, nasceu de forma prematura a Aurora, e bebê está internada na unidade Neo Natal do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Segundo a mãe dela, Nadine Barros da Silva, a Aurora já fez o teste do pezinho.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, com raras exceções, muitos estados brasileiros tem ampliado o número de doenças pesquisadas na triagem neonatal, graças ao teste do pezinho. O teste do pezinho deve ser realizado entre o 3° e 7° dia de vida, como pontuou a enfermeira Ana Carla. E não é apenas um, como explicou a enfermeira obstetra e coordenadora da maternidade do Hospital Auxiliadora.

E vale ressaltar aos pais, que o diagnóstico precoce e o tratamento quando iniciado o quanto antes são essenciais para diminuir a mortalidade por essas doenças e proporcionar mais qualidade de vida às crianças, é uma picadinha que pode doer no coração dos pais, mas que salva vidas.

