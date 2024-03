Os 33 diretores escolares da Rede Estadual de Ensino, eleitos em 2023, tomaram posse dos mandatos na segunda-feira (25), na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O período de mandato dos novos diretores escolares será até 2027.

A cerimônia contou com presença do secretário de educação estado, superintendentes educacionais e diretores das cidades que compõem a Coordenadoria Regional de Educação: Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

