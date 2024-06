Discussão entre homens termina com um ferido no bairro Jupiá

Uma briga entre dois homens resultou em garrafadas e um ferido, na tarde desta quarta-feira (5), na rua Alfa, bairro Jupiá, em Três Lagoas. Por volta das 15h30, a Rádio Patrulha da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por populares que testemunharam a briga e detiveram um dos envolvidos.

No local, os policiais encontraram um homem, de 26 anos, sendo contido pelos moradores. De acordo com os populares, o suspeito havia discutido com a vítima, um homem de 54 anos, e durante o desentendimento, desferido uma garrafada, causando cortes no rosto da mesma.

O Samu realizou os curativos no homem ferido, que foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após receber atendimento médico e ser liberado, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) junto com o agressor.

Na Depac, o homem de 26 anos foi autuado por lesão corporal, prestou esclarecimentos e, após assinar um termo de responsabilidade, foi liberado para acompanhar o processo em liberdade.