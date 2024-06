Dupla é flagrada furtando escola de dança e vítima pede ajuda para identificar suspeitos

Um furto em uma escola de danças, localizada na rua João Carrato, no Centro de Três Lagoas, foi flagrado por câmeras de segurança, na madrugada dessa quinta-feira (6). As imagens dos criminosos foram divulgadas na tentativa de identificá-los.

As filmagens mostram dois homens saindo do local em bicicletas após invadirem a escola e furtarem um ventilador de parede, fiação elétrica e luminárias. Depois do crime, a dupla sai tranquilamente e foge em direção ao bairro Interlagos.

Continue Lendo...

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.