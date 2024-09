Duplicação da BR-262 caminha

O governo de Mato Grosso do Sul em dezembro irá realizar leilão na Bolsa de Valores de São Paulo para receber ofertas de empresas interessadas em assumir através de concessão a administração da BR 262, notadamente no trecho compreendido entre Três Lagoas e Campo Grande. Embora, tenha anunciado que duplicará Campo Grande – Ribas do Rio Pardo, surge agora notícia de que o Fundo de Investimentos BlackRoch, considerado o maior gestor de ativos do mundo irá entrar na disputa por essa concessão. Caso essa expectativa se concretize, considerando que esse fundo administra pouco mais de 10,5 trilhões de dólares, certamente não faltará musculatura financeira para açambarcar todo o trecho da BR 262 em terras sul mato-grossenses. Portanto, como estamos em um trecho rentável para a exploração de serviços, e assim só não reconhece quem bloqueia a ideia da duplicação de Três Lagoas – Água Clara até Ribas do Rio Pardo.E, advoga de imediato proposta de implantação de terceiras pistas, as quais se concretizadas, poderão retardar a pretensão da duplicação da rodovia.

O fato é que a duplicação da BR 262 nos colocará dentro de um cenário como o da rodovia Marechal Rondon até a confluência com a Castelo Branco para se chegar até a capital paulista, garantindo aos usuários uma rodovia com mais segurança no percurso dentro do nosso Estado. A alegada afirmação de que o trecho Três Lagoas não é rentável, não procede considerando-se dados extraoficiais da Polícia Rodoviária Federal e do DNIT, que dão conta de que o volume de veículos que por ali transitam pode rentabilizar investimentos na rodovia. Ao demais, todo e qualquer investimento que represente mais segurança aos usuários por si só justifica o incremento de melhoria para o uso da rodovia, considerando que esse item é indispensável para a preservação de vidas por conta de um tráfego seguro para todos os tipos de veículos desde porte leve aos mais pesados. As colisões, mortes e demais tipos de acidentes que ocorrem nesta BR por si só exigem a implantação desta benfeitoria.

É sabido, que está havendo uma conjugação de esforços, que passa pelo governo federal, incluindo os ministros do Transporte, Renan Filho, Rui Costa da Casa Civil e, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que unindo suas forças com o governador Eduardo Ridel, pode encaminhar para uma solução satisfatória e que contemple esta reivindicação que é de todas as forças vivas da Costa Leste. Assim esperamos, já que repetir nunca é demais: que seja duplicada a BR 262.