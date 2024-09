Eleitores do Jomap votarão na Apae

No dia 6 de outubro, eleitores de todo o Brasil irão às urnas para escolher seus prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em Três Lagoas, os eleitores que costumavam votar no colégio João Magiano Pinto (Jomap) deveram ficar atentos à mudança do local de votação, que foi alterado temporariamente para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (Apae), em razão da reforma em andamento na escola.

A Apae está localizada na rua Generoso Siqueira, número 798, no Centro. A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores consultem o local de votação com antecedência, a fim de evitar transtornos. A consulta pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Outra opção é o aplicativo e-Título, que permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor, como zona eleitoral e situação cadastral.

Continue Lendo...

Além disso, é importante lembrar que, para as Eleições 2024, o horário de votação será das 7h às 16h em todo o Mato Grosso do Sul.