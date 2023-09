Empresa Latam pode operar voos comerciais em Três Lagoas

A Companhia Aérea Latam deve operar voos em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul por meio de parcerias com outras empresas. Três Lagoas está entre um dos municípios que a empresa deve operar com voos comerciais. Nesta semana, representantes da Latam participaram de uma reunião com representantes da Prefeitura de Três Lagoas para obter mais informações a respeito do aeroporto Plínio Alarcon.

A Latam está em processo de renovação dos incentivos fiscais com o governo do Estado e tem condicionado para manter os benefícios, que a empresa opere com voos comerciais em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul. Um deles, Três Lagoas. Uma das solicitações é para que a companhia opere com linha entre Campo Grande e Três Lagoas, tendo como destino São Paulo.

Mas, por enquanto, segundo o superintendente do aeroporto de Três Lagoas, Flávio Thomé, que participou da reunião, informa não ter nada definido e nem as rotas definida. “A empresa está fazendo o levantamento e nos pediu informações a respeito do nosso aeroporto, mas já é um bom sinal, pois a prefeitura já estava buscando aumentar o número de voos comerciais e com destino a Campo Grande”, disse Thomé.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, que também participou da reunião, se mostrou otimista para que Três Lagoas tenha novas opções de voos comerciais.

Flávio Thomé disse que o aeroporto de Três Lagoas atende as reivindicações para aumentar o número de voos comerciais e que os representantes da Latam gostaram da estrutura. No entanto, segundo o superintendente, as aeronaves da companhia não operam em aeroportos pequenos. Por esse motivo, a empresa faz parcerias com outras companhias aéreas, procedimento comum nesse ramo.

O transporte aéreo de Mato Grosso do Sul está no radar do Governo do Estado, que tem um Plano Aeroviário de cerca de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões. O plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefício dos setores empresarial, comercial, turístico, ambiental e até da saúde.

Além dos investimentos, o governo do Estado está realizando um estudo para prospectar esses aeroportos ao mercado. Segundo o secretário Estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, o governo planeja que Mato Grosso do Sul tenha voos regionais.

O de Três Lagoas, por exemplo, além dos investimentos realizados pelo município, também terá o apoio do governo estadual para a implantação de infraestrutura para a construção dos hangares, que abriguem as aeronaves particulares. Segundo Flávio Thomé, o município está elaborando os projetos que serão executados pelo governo do Estado. “Não serão construídos os hangares, será feita a infraestrutura para que cada pessoa posso construir o seu hangar”, informou o superintende do aeroporto.