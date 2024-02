Energia furtada em Três Lagoas é suficiente para abastecer Selvíria

No período de janeiro a dezembro de 2023, a Neoenergia Elektro realizou 659 inspeções e identificou 329 irregularidades no município de Três Lagoas, totalizando um montante de 895 mil kWh furtados e recuperados pela concessionária de energia elétrica.

Os bairros com maior número de fraudes identificadas foram: Jardim Valquírias, Jardim Atenas e Interlagos. O volume desviado seria o suficiente para abastecer 5.700 residências por um mês ou o município de Selvíria por 16 dias.

Segundo a concessionária, para se chegar a essa marca, foram realizadas mais de 659 atuações de prevenção e combate aos desvios de energia e a regularização de 16 clientes clandestinos. Esses resultados foram alcançados, conforme a Elektro, principalmente, pelo uso de tecnologias de campo, como a instalação de sensores na rede, manutenção da tele medição nos maiores consumidores e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados.

Além disso, a concessionária diz que a população também vem se conscientizando quanto aos riscos do furto de energia e aos prejuízos que essa prática causa.

Ao longo de 2024, a empresa adiantou que vai intensificar as ações de campo com o foco no combate ao furto de energia.

DENÚNCIA

Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Elektro reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas, de forma anônima, na central de atendimento, pelo 0800 701 01 02.