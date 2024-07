Escolinha de futebol ajuda a afastar crianças do celular

Para tirar crianças e adolescentes do sedentarismo, agravado nos últimos anos devido ao período de pandemia da Covid-19, um grupo de pais de Três Lagoas se uniu para promover atividades físicas com os filhos e amigos dos filhos. Assim, nasceu o projeto projeto FutFam (Futebol, Família e Amizade), que já conta com a participação de mais de 60 meninos com idades entre 10 e 15 anos.

Uma vez por semana, pais e filhos se juntam para treinar futebol e realizar campeonatos. “Nós queríamos tirar as crianças da inércia, e da frente das telas do celular ou do computador. Como os meninos são apaixonados pelo futebol, nasceu assim o FutFAm, Futebol Família e Amizade, pois entendemos que o futebol vai além das quatro linhas. E, a partir disso, começamos a trabalhar com essas crianças na escolinha de futebol, ensinando não apenas jogadas táticas, mas valores, ou seja, formar bons cidadãos”, explicou Mauro Justino, idealizador do projeto e pai de dois adolescentes.

Os organizadores agora buscam apoio da inciativa privada para angariar fundos e isentar a taxa de participação e trazer mais crianças para o projeto. “O FutFam é mantido pelos pais que pagam uma taxa de participação pois com o apoio da iniciativa privada, acredito que podemos expandir o projeto e trazer outras crianças para nossa iniciativa”, ressalta Justino.

Atualmente os treinos com bola e os jogos são realizados todos os sábados, na Arena Santa Laura, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. É diversão e esporte garantidos para uma turna que, antes, só encontrava interesse nas redes sociais e nos canais de streaming.