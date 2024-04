Esgoto transborda pela calçada e gera transtorno para moradores de condomínio

O esgoto aflorando e escorrendo para porta das residências é um problema enfrentado há anos pelos moradores do condomínio Bem-te-vi, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

De acordo com o síndico Nílton Rocha, o problema se deve pelo fato da companhia de água e esgoto responsável não fazer a drenagem da caixa central de esgoto e, com isso, as outras caixas dos apartamentos superlotam e transbordam. “Há dez dias que estou ligando para a Sanesul, que só promete que fará a coleta, mas nem aprece”, explicou o síndico.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Sanesul. A companhia informou que uma empresa terceirizada é responsável pela coleta e ela já foi acionada para resolver o problema no local.

Confira a reportagem abaixo: