Estiagem coloca Rio Paraná em alerta para seca em Três Lagoas

A falta de chuvas e as temperaturas fazem com que o Brasil viva uma crise climática sem precedentes. De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), o país tem 1.095 cidades sofrendo com secas severas ou extremas. E rios antes navegáveis estão secando.

Essa é a seca mais extensa e mais severa já vista no país, superando a estiagem de 2015. Especialistas alertam que a estação seca ainda deve seguir até outubro e o cenário deve piorar.

Continue Lendo...

Essa situação acende a luz de alerta para a bacia do rio Paraná. A Ong Ecoa divulgou nesta semana um estudo onde a bacia do rio Paraná pode enfrentar a terceira crise hídrica em menos de 10 anos.

Veja a reportagem: