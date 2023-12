Estrutura do reality show 'Essa Honda é Minha!' é montada no estacionamento da Lojas G

O estacionamento da Lojas G, no Centro de Três Lagoas, será palco da maior prova de resistência já realizada na cidade. A estrutura metálica começou a ser montada, nesta segunda-feira (17), para o reality show “Essa Honda é Minha!”, onde 15 competidores vão tentar levar para casa uma moto 0km. A prova está prevista para iniciar na terça-feira (19), a partir 13h.

A prova de resistência é realizada pelo Grupo RCN de Comunicação com o apoio da Honda Mototrês. O participante que ficar por mais tempo em cima da moto, sem colocar os pés no chão, leva uma CG 160 Start. Os participantes serão filmados e acompanhados em tempo real para fiscalização de irregularidades. As imagens serão transmitidas em tempo real pelo portal RCN 67.

Continue Lendo...

Os participantes foram sorteados por meio de cupons em urnas espalhadas por lojas parceiras do reality, como também pelos vídeos mais criativos enviados ao Grupo. Por conta do evento, os clientes deverão utilizar o estacionamento do subsolo, na Lojas G.