Eventos esportivos têm impacto positivo na economia de Três Lagoas

As corridas de rua têm um impacto positivo significativo não apenas na saúde, mas também na economia local. Elas atraem participantes e espectadores de outras cidades, o que pode impulsionar o turismo, gerar receitas para hotéis, restaurantes e lojas. No caso de Campo Grande, onde há uma corrida a cada domingo, o efeito é bastante evidente, com a cidade se beneficiando diretamente do fluxo constante de visitantes.

Isso ajuda a fomentar a economia local e a promover a cidade como um destino atrativo para eventos esportivos. Três Lagoas, apesar de ainda estar em uma fase mais inicial com relação a esses eventos, já mostra sinais positivos.

Com 15 corridas de rua programadas para 2024, a cidade está no caminho certo para se tornar um destino conhecido para corredores e amantes do esporte. Se a tendência de crescimento continuar, o impacto econômico e a visibilidade para Três Lagoas podem se expandir consideravelmente.