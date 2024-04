Faixa etária da vacinação contra dengue será ampliada temporariamente em Três Lagoas

A partir desta sexta-feira (19), o público-alvo da vacinação contra a dengue será ampliado em Três Lagoas, como informou Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seguindo a orientação da nota técnica do Ministério da Saúde nº 65/2024-CGICI/DPNI/SVSA/MS.

Com essa ampliação, que se trata de uma ação temporária, a faixa etária passa de 10 a 14 anos para 06 a 16 anos, para usar aos imunizantes doados ao Brasil em fevereiro e que estão próximos do fim do prazo de uso devido à baixa procura.

Em caso de necessidade, outra estratégia do Ministério da Saúde será estender até o limite etário que compreende dos 04 aos 59 anos 11 meses e 29 dias de idade, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento em 30 de abril.

Além disso, é importante destacar que o público que receber os imunizantes nesta ação, terá a segunda dose garantida quando novos lotes da vacina chegarem.

Como se imunizar

A vacina da dengue deve ser feita sozinha e em um intervalo de 30 dias de outras vacinas do calendário. O imunizante segue disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do município, bastando o comparecimento à USF de referência do bairro, munido da carteira vacinal. Por se tratar de menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis é necessária.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas