'Família é Tudo' vai sortear uma casa de boneca

Em 2024, o Grupo RCN presentou os três-lagoenses em diversas datas comemorativas e, de olho em outubro, o grupo está a todo vapor para presentear os baixinhos no Dia das Crianças, com a promoção ‘Família é Tudo’.

Para esta data, o Grupo RCN vai presentear com uma casa de bonecas e quatro vouchers, no valor de R$500, entre a audiência da BandFM, CulturaFM, TVC HD e Redes Sociais. Para aumentar as chances de ser sorteado, compre nas lojas parceiras preencha o cadastro através do QRcode e boa sorte.Empresas:Alternativa Náutica; Panificadora Shopping do Pão; Ótica Especializada; Boutique do Café; Implanto prime; Yes Cosmetics; Deise Sobral brand; Elétrica três; Karina e Hd Solar.