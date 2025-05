Comitê define vencedor da promoção “Meu Negócio, Meu Sucesso” do Grupo RCN

Na tarde de quarta-feira (30), a banca examinadora do Grupo RCN juntamente com os patrocinadores da promoção “Meu Negócio, Meu Sucesso”, se reuniram e formaram um comitê, com o objetivo de definir qual o vídeo finalista é o grande vencedor e irá ganhar como prêmio um food truck novinho e completo.

Para concorrer ao food truck, os participantes enviaram vídeos criativos de até 1 minuto explicando por que mereciam ganhar o prêmio. O Grupo RCN recebeu dezenas de vídeos, onde as pessoas mostraram criatividade e o amor pela gastronomia, além da vontade de empreender. Os participantes deixaram bem claro a vontade de empreender e os vídeos ficaram disponíveis no portal RCN67 para votação popular. A votação encerrou no dia 29 de abril. Confira o link. Agora, o comitê escolheu entre os finalistas, quem será o vencedor. O anúncio será feito na segunda-feira, 5 de maio, durante o programa TVC Agora, da TVC HD 13.1.

O proprietário da empresa Ordo Tecnologia, Silvio José Bispo, um dos patrocinadores da promoção, ressaltou que o empreendedor precisa saber fazer gestão. “Sem gestão, o empresário não evolui, ele gasta sem ter controle. Gestão não consegue ser feita através de um papel e uma caneta, é importante ter uma ferramenta que te ajude a organizar seus dados”.

A empresária Andressa Mariano da Costa, proprietária da Piscinas e Afins, pontua que foi muito interessante fazer parte desta promoção, em poder levar a oportunidade de uma pessoa a empreender.

“Levar uma oportunidade para um empreendedor, é maravilhoso. Organização e planejamento são o essencial, sem essas duas coisas, o empreendimento não dá certo”.

Essa é mais uma promoção que deixa claro o compromisso do Grupo RCN, não só com entretenimento ou a informação, e sim, em fomentar a economia local. Outra parceira da ação é a Oral Unic. A dentista e diretora da clínica, Rafaela Sona, explicou a importância de se fazer parcerias com empresas que têm o compromisso em estimular a economia local.