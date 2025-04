Grupo RCN inicia a 'Invasão Massa' em Três Lagoas

O Grupo RCN iniciou nesta terça-feira (22), em Três Lagoas, a “Invasão Massa”. A iniciativa mobiliza toda a equipe comercial do Grupo RCN. O objetivo é claro: estreitar laços com empresas parceiras e apresentar novas oportunidades comerciais que impulsionem a economia local.

Durante toda a semana, as equipes de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas vão percorrer os principais pontos comerciais da cidade. A expectativa é gerar negócios, aumentar a visibilidade da marca Massa FM e estimular o engajamento de empresas locais na edição 2025 da promoção “Casa dos Sonhos”.

“Queremos dar às empresas de Três Lagoas a chance de presentear um cliente com uma casa própria”, destaca Fernando de Moraes, gerente de Produto e Head Artístico do Grupo RCN.

Casa dos Sonhos 2025: uma chance para fazer história

Na edição de 2025 da promoção “Casa dos Sonhos”, três casas mobiliadas serão sorteadas pelo Grupo RCN em Mato Grosso do Sul, com energia solar e um ano de supermercado incluso, somando um prêmio superior a R$ 1 milhão de reais. Ouvintes das rádios Massa FM em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas poderão participar.

No ano passado mais de 200 pessoas chegaram à etapa final da promoção que reuniu 40 empresas parceiras, somente em Três Lagoas. O vencedor da promoção recebeu a escritura do terreno e da casa construída para a promoção. O imóvel foi entregue mobiliado, com serviço de internet de graça por um ano, além da instalação de energia solar no imóvel.

Agora, a expectativa é que a edição de 2025 seja ainda maior, com novos parceiros e ainda mais prêmios.

Invasão Massa continua

A Invasão Massa segue até o sábado (26) pela manhã e promete movimentar o comércio local com muita interação. Nas próximas semanas, será a vez da Capital e de Dourados receberem a caravana.

Grupo RCN: tradição e inovação no mesmo ritmo

Fundado em 1949 com o tradicional Jornal do Povo, o Grupo RCN foi pioneiro na comunicação multiplataforma e hoje é um dos maiores produtores de conteúdo jornalístico e de entretenimento do estado.

Com presença marcante em rádio, televisão, mídias indoor, outdoor e plataformas digitais, a empresa inova mais uma vez ao unir comunicação, promoções comerciais e relacionamento com o público.