Festa do Bon Odori começa nesta sexta-feira em Três Lagoas

A 51ª edição da Festa do Bom Odori inicia nesta sexta-feira (7), na Associação Nipo Brasileira de Três Lagoas, como parte das celebrações do aniversário da cidade, que completa 109 anos.

O evento, que é uma tradição, promete uma experiência gastronômica única, com pratos típicos da culinária japonesa, como udon, mochi, manjú, karinto, além de opções como pastel e espetinho. A festa terá início às 19h nesta sexta, e também no sábado (8), no mesmo horário.

Além da comida deliciosa, os participantes poderão desfrutar de músicas e danças típicas, e aproveitar a oportunidade para confraternizar com membros da comunidade japonesa, descendentes e brasileiros.

Para participar, os interessados podem adquirir os ingressos diretamente na Associação Nipo Brasileira, localizada na avenida Dr. Clodoaldo García, número 500, no bairro Santos Dumont. O ingresso individual custa R$ 25, e há também a opção de adquirir uma mesa com quatro cadeiras por R$ 100.

