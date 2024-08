Festa do Folclore de Três Lagoas contará com feira de artesanato e doces

A 34ª edição da Festa do Folclore de Três Lagoas contará com a presença de artesãos vendendo artes, produtos naturais e doces deliciosos durante os quatro dias de festa, além das 28 barracas com mais de 40 opções de comidas salgadas. O evento começa no dia 22 e vai até o dia 25 de agosto, na Esplanada NOB.

Todos os anos, a Festa do Folclore é um grande evento, mas neste, em especial, terá shows ainda maiores, tanto a nível nacional quanto local, além de muito lazer com ampla infraestrutura de palco, parque de diversão, bem-estar e muita segurança para toda a família três-lagoense.

Na feira de artesanato, 19 artesãos vão expor os trabalhos e vender diversos tipos de doces e produtos naturais, que são um ótimo complemento para fechar a noite após uma boa comida tradicional na praça de alimentação. Você ainda pode levar uma lembrancinha de Três Lagoas e da própria festa ou encontrar itens exclusivos feitos à mão para a decoração de casa.

Veja as opções de doces e outros produtos: mel, cappuccino, trufas, brigadeiro, algodão doce, pipoca gourmet, bala baiana, maçã do amor, pão de queijo, bolos, copo da felicidade, mini pizza, doce de leite, cocada, bombom, balas de coco gelado, pote de creme de café, bolacha de nata, beliscão e trufas.

Programação Musical Confirmada

A programação musical para os quatro dias de evento inclui grandes nomes da música brasileira:

22/08: Roupa Nova Uma das bandas mais icônicas do Brasil, conhecida por suas baladas românticas e hits atemporais como “Dona”, “Coração Pirata” e “Whisky a Go-Go”.

23/08: Israel e Rodolffo A dupla sertaneja é famosa por músicas animadas e letras que falam sobre amor e cotidiano, com hits como “Batom de Cereja” e “Só de Sacanagem”.

24/08: Neto e Jr e César Menotti e Fabiano Neto e Jr trazem um repertório que mistura sertanejo e músicas populares. César Menotti e Fabiano são conhecidos por sucessos como “Leilão” e “Como Um Anjo”.

25/08: João Bosco e Vinícius Pioneiros do sertanejo universitário, a dupla é conhecida por sucessos como “Chora, Me Liga” e “Coração Só Vê Você”.

Antes dos shows principais, haverá apresentações de artistas locais e folclóricos que ainda serão anunciadas.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas