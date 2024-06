Festas juninas aquecem comércio em Três Lagoas

Junho é o mês das festas juninas, e as lojas de Três Lagoas já começaram a vender adereços para as quadrilhas. É hora de preparar a roupa, pois é tempo de fogueira, milho verde, quentão, pipoca e, claro, a quadrilha. Para fazer bonito na dança, é essencial estar bem trajado, com adereços e roupas típicas que fazem das quadrilhas uma das festas mais tradicionais do folclore brasileiro.

O comércio local está pronto para atender os consumidores com chapéus, vestidos com renda, camisas xadrez e muito mais. Para 2024, o comerciante Elmano Neves, proprietário de uma loja no shopping popular, antecipou o estoque para garantir que todos estejam bem equipados para a festa. “Nós já estamos preparados um pouco antes, neste ano. No ano passado, nós começamos a nos preparar por volta do dia 5 de junho. A maioria das festas ocorrem na segunda quinzena de junho e vai até o final de julho. Esse ano nós antecipamos porque os clientes estão nos procurando com antecedência para garantir as roupas com calma”, ele explica.

As festas juninas acontecem nos meses de junho e julho em todas as regiões do país. No Brasil, a quadrilha se popularizou com a influência da corte portuguesa, sendo inicialmente bem recebida pela nobreza no Rio de Janeiro, então sede da corte. Embora fosse uma dança aristocrática, a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado mais popular. Assim, se popularizou nas áreas rurais como um festejo para agradecer a colheita e homenagear os santos populares: São João, Santo Antônio e São Pedro.

A expectativa é que as vendas aumentem em 30%, em Três Lagoas, se comparado ao ano passado. Os festejos de junho animam os três-lagoenses e aumentam as vendas do comércio local. Elmano lembra que no ano passado, mesmo com o estoque reforçado, as roupas e acessórios se esgotaram. “Nós colocamos algumas saias juninas para vender, no ano passado e, infelizmente, não conseguimos atender a demanda. Neste ano compramos com antecedência e em boa quantidade, preferimos que sobre do que falte para os clientes”.

Quem deseja fazer bonito na festa junina já pode começar a se preparar, pois as vendas já começaram, pelo menos na loja do Elmano. “As vendas já iniciaram no mês de maio, pois já estava havendo procura”.

