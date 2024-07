Fim de semana chega com manhãs e noites geladas em Três Lagoas

As manhãs e as noites estão mais geladas desde o início da semana, em Mato Grosso do Sul, após a chegada de uma nova onda de frio. As temperaturas baixas vão permanecer neste fim de semana, em Três Lagoas, com temperatura mínima entre 14°C e 15°C. A máxima prevista não deverá ultrapassar 28°C, no sábado (13) e, no domingo (14).

O céu ficará parcialmente nublado, mas o sol deverá sair em vários momentos do dia. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas não sofrem grande variação devido a presença de muita nebulosidade. "Com o avanço da frente fria é favorecido o transporte de umidade e existe a probabilidade para chuvas nas regiões sul, extremo sul, sudeste e sudoeste do Estado", completa.

Não há previsão de chuva para a região Leste de Mato Grosso do Sul.