Final de semana será de tempo seco e muito calor em Três Lagoas

O dia amanheceu com muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva para Três Lagoas. A sexta-feira (5), será de sol com muitas nuvens ao amanhecer, e mais um dia de tempo seco, esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece as temperaturas mais altas.

Aliado ao calor, registra-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%, com destaque nas regiões norte, Pantanal e a costa Leste. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e, devido ao ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais, a orientação é que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.