Frente fria avança por MS e traz chuva e frio para Três Lagoas

Com a passagem de frente fria intensa e rápida em Mato Grosso do Sul, muda o clima nesta sexta-feira (24), e a previsão indica uma virada significativa no tempo. Em Três Lagoas, o dia amanheceu com céu com muitas nuvens, e tem previsão de chuva para o período da tarde.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o grande destaque do dia é a queda acentuada das temperaturas e o céu bem encoberto.

"Pontualmente, não se descarta a possibilidade de tempestades isoladas, com rajadas de vento que podem levantar poeira devido à situação de tempo seco e mais de 30 dias sem chuva em algumas regiões", completa o órgão.

Para o final de semana a previsão é de muito frio, o dia será de Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Os termômetros podem registrar a mínima de 14°C.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima não passa dos 28°C.