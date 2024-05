Frio chega em MS e Três Lagoas terá 10º na próxima semana

Depois de um período longo de calorão e estiagem, Mato Grosso do Sul registrou uma virada no tempo com a chegada de chuva em algumas regiões e queda na temperatura nesta sexta-feira (24). Em Três Lagoas, choveu menos de meio milímetro pela manhã e a temperatura mínima foi de 20º. No entanto, segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho, na próxima semana, todo o Estado tem previsão de forte frio. A atuação de um ciclone no Rio Grande do Sul e a presença de uma zona de baixa pressão no Paraguai provocam as mudanças no Estado.

O final de semana em Três Lagoas terá temperaturas mínimas de 16 graus com possibilidade de “chuvisco” neste sábado. Mas, de acordo com Natálio, a partir de segunda-feira o frio será mais intenso. De terça-feira (28) para quarta-feira (29), Três Lagoas deve registar mínima de 10 graus. Essa deve ser a menor temperatura registrada neste ano, até agora.

Segundo o meteorologista, os termômetros voltam a subir a partir de quarta-feira (29), mas sem o calorão que estava fazendo. “Nos próximos quatro dias vamos ter variação de nebulosidade e também de temperaturas em declínios”, destacou.

Em maio, conforme o meteorologista, a chuva, em Três Lagoas, ficou abaixo do esperado, que era de 60 milímetros para o mês. A primeira chuva neste mês ocorreu nesta sexta-feira, que foi abaixo de meio milímetro, a menos significativa da região. “Mas, Três Lagoas ainda pode ter chuvas nos próximos dias, apenas com pouco volume”, adiantou.

Estado

A tendência meteorológica para a próxima semana, indica continuidade do frio em Mato Grosso do Sul. Uma nova frente fria que deve se formar entre os dias 27 e 28 de maio irá favorecer um novo pulso de ar frio em direção ao centro-oeste. Nos dias 28 e 29 de maio de 2024, a região sul/extremo sul do estado pode registrar temperaturas próximas de 4 a 5º C e, pontualmente, temperaturas abaixo dos 4º C, favorecendo, com menor probabilidade, a chance de geada fraca nessas regiões.

Na capital espera-se mínimas entre 8 e 10º C nestes dias.