Gastronomia é a aposta para empreendimentos em 2024 em Três Lagoas

Viver do próprio negócio é o sonho de muitas pessoas. E para quem gosta do ramo gastronômico, vale a pena prestar atenção no relatório do Guia do Empreendedorismo do Sebrae, que aponta a gastronomia voltada para comida saudável como uma das principais apostas para 2024, em Três Lagoas.

Mas, além do desejo de empreender, é necessário ter foco e estudar bastante para saber como fomentar o próprio negócio, conforme orienta o Sebrae. O município de Três Lagoas está em constante crescimento econômico e populacional, o que abre portas para novos negócios na cidade.

Continue Lendo...

Pensando nisso, muitos empreendedores de Três Lagoas estão apostando na gastronomia como fonte de renda. Em um ano, foram abertos 359 estabelecimentos gastronômicos, gerando emprego para 6.500 pessoas na cidade, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste (Abrasel).

Veja mais na reportagem abaixo: