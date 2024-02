Getam prende homem por tráfico no Paranapungá

Um homém, de 33 anos, suspeito de vender drogas no bairro Paranapungá, foi preso ao ser flagrado pelo Getam (Grupo Especial Tático de Motos) da Polícia Militar, comercializando drogas na noite desta sexta-feira (23), na Elviro Mário Mancini, bairro Paranapungá, região norte de Três Lagoas (MS).



O suspeito que já vinha sendo monitorado pela Polícia Militar, estava conversando com um homem mais velho, quando foi visto pelos militares, uma possível negociação de entorpecentes (onde trocaram algo, cada um colocou algo nos bolsos). A dupla foi abordada e com o suspeito de 33 anos, revistado.

Com o suspeito de ser o responsável pela venda de entorpecentes naquele perímetro, os policiais teriam encontrado uma pequena quantia em dinheiro e algumas porções de crack. O mesmo recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Já o homem de 45 anos, teria relatado aos policiais que era viciado em crack e que estaria no local, para comprar uma porção de crack do suspeito de 33 anos.



Ambos foram levados para à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), com auxílio de uma viatura de Rádio Patrulha, onde prestaram depoimentos, e o suspeito de 33 anos, acabou preso em flagrante te pelo crime de tráfico de drogas e o homem de 45 anos, autuado como testemunha e liberado.