Governador participa de desfile e assina convênio de R$ 17 milhões

O governador Eduardo Riedel participará do tradicional desfile cívico em comemoração aos 109 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas, neste sábado, 15 de junho. O desfile terá início às 8 horas, na Esplanada da NOB, no centro da cidade.



As festividades começam com o hasteamento do Pavilhão Nacional, na praça Ramez Tebet e, logo em seguida, terá início o tradicional desfile com a participação das secretarias da administração municipal, entidades, escolas públicas e privadas, entre outras instituições.

Durante o evento, Riedel vai assinar convênios com a prefeitura, através do programa MS Ativo do governo estadual, que prevê para Três Lagoas, pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no município, no valor de R$ 6.286.183,53, asfalto e drenagem de águas pluviais no bairro Parque São Carlos, na ordem de R$ 6.425.513,14 e pavimentação e drenagem em ruas bairro Vila Haro, no valor de R$ 4.228.103,87.

O governador também vai assinar autorização para abertura de licitação da obra de construção de taxiway, pátio de aeronaves e acesso aos hangares, guarita de bombeiros e iluminação elétrica do Aeroporto Municipal Plínio Alarcon de Três Lagoas. “Três Lagoas é um polo de desenvolvimento e crescimento econômico do país, não apenas de Mato Grosso do Sul, e está sempre evoluindo. O governo do Estado faz parte dessa construção e continuará investindo e lançando um olhar sempre muito especial para o município. São investimentos que chegarão a Três Lagoas e toda Costa Leste em diferentes setores, desde a geração de novas e melhores oportunidades, até saúde, segurança, educação, infraestrutura e outras”, frisou o governador Riedel.



PREFEITO

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), disse que encerra o seu segundo mandato com o dever cumprido, principalmente em relação aos investimentos feitos para resolver os “grandes gargalos” da cidade, como a execução de obras de drenagem e asfalto em muitas ruas e avenidas de bairros da cidade. “Três Lagoas é uma das cidades que muitas outras se espelham”, destaca.

Guerreiro enalteceu o papel dos empreendedores que contribuem para o desenvolvimento da cidade. “Os investidores de um modo geral, assim como na parte comercial, do pequeno, médio, até o grande, todos são geradores de emprego. E isso fortalece o crescimento de Três Lagoas”, destaca.

O prefeito ressaltou que o trabalho da administração municipal tem contribuído para o progresso e crescimento de Três Lagoas.