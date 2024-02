Hemosul de Três Lagoas mantém funcionamento nesta segunda de carnaval

Durante o período do carnaval, muitos aproveitam para se divertir e descansar, porém, poucos sabem que também é possível ajudar quem precisa, pois o Hemosul de Três Lagoas está funcionando.

Nesta segunda-feira (12), o local está aberto das 7h às 12h. Já nos dias 13 e 14, as portas estarão fechadas, mas o atendimento será retomado na quinta-feira (15), das 7h às 12h, e seguirá até sábado.

A assistente social Jaqueline Amália informa que o estoque de sangue está dentro da normalidade, com exceção do tipo sanguíneo ‘O negativo’, que está abaixo do esperado. No entanto, isso não impede as pessoas de fazerem doações, mesmo que outras tipagens estejam abastecidas.

Para quem deseja fazer uma doação, é importante esperar 12 horas após o consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, é recomendável que o doador esteja bem alimentado com refeições saudáveis, evitando grandes quantidades de gordura na semana da doação, pois o sangue precisa ser conservado.

Qualquer pessoa com mais de 17 anos pode doar, sendo necessário acompanhamento de um responsável para doadores entre 17 e 18 anos. A partir dos 18 anos, não é necessário acompanhamento. A média de sangue a ser doada é de 450ml.

O Hemosul de Três Lagoas está localizado na rua Manoel Rodrigues Artez, número 520, no bairro Jardim Primaveril. Para mais informações, o telefone de contato é 3522-7959.

