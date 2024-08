Hemosul solicita doações de sangue

As bolsas de sangue dos tipos O+ e O- estão em falta, segundo o Hemosul de Três Lagoas. O estoque, que precisa de, no mínimo, 30 bolsas para ser classificado como “satisfatório”, tem chegado a zero com frequência nas últimas semanas. Segundo a coordenadora do órgão, Karine Barros, a alta demanda dos hospitais têm pressionado o envio de bolsas coletadas diariamente.

“Agora, no pós-período da pandemia, os hospitais voltaram aos atendimentos 100%. E, com isso, a demanda aumentou bastante. Antes, nós conseguíamos atender aos hospitais e encaminhar o excedente para Campo Grande, uma vez que atuamos em rede, mas, neste momento, nem isso estamos conseguindo fazer”, explicou a coordenadora.

A coordenadora também afirma que essa baixa no estoque de bolsas tem ocorrido em todo o estado e, por isso, não tem conseguido apoio das bases na capital e em Paranaíba. Ela aponta que um dos principais motivos para esse fator tem sido o impacto da estiagem na saúde. “A gente tem observado um grande número de doadores com síndromes gripais e que estão tomando medicamentos, devido ao tempo que está muito seco, e isso tem os afastado.”

O Hemosul tem solicitado aos doadores que estão em boas condições de saúde para contribuírem com os estoques de bolsas de sangue. Em Três Lagoas, o prédio fica localizado na rua Manoel Rodrigues Artez, nº 520, ao lado da Clínica da Mulher. O horário de atendimento é de 7h às 12h. (Emerson William)