Homem aproveita distração e furta bicicleta em plena luz do dia no Centro de Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (12), uma bicicleta foi furtada em uma lanchonete, na avenida Capitão Olintho Mancini, área Central de Três Lagoas. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram um homem, aparentemente entre 50 e 60 anos, sentado em uma das cadeiras do estabelecimento. Após alguns minutos, ele observa a chegada de uma funcionária da lanchonete, que deixa a bicicleta no bicicletário lateral, sem trancá-la. O ladrão, ao notar que a bicicleta estava destrancada, levanta-se, pega a própria bicicleta e, ao se aproximar do bicicletário, leva a bicicleta da vítima, que estava em melhor estado de conservação, deixando a dele no lugar.

Após o furto, as imagens foram divulgadas nas redes sociais em uma tentativa de recuperar o veículo, usado pela vítima para ir ao trabalho e levar os filhos à escola. A bicicleta furtada, modelo Poty de cor roxa, possui uma cadeirinha de criança na garupa.

Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à 1ª Delegacia de Polícia Civil pelos números (67) 3929-1173 e (67) 9 9226-8210.