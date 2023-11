Homem bate em grávida ameaça matá-la e tenta fugir da Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos por violência doméstica, ameaça e por desobediência à ordem policial, após o suspeito ir a até a casa da ex-companheira e agredir a vítima no final da manhã de sábado (18) na Viela Existente, bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.



A guarnição da Força Tática da Polícia Militar foi acionada para comparecer no Jardim das Oliveiras, onde um homem de 37 anos, estaria agredindo uma mulher grávida. Ao perceber a aproximação do camburão, o suspeito entrou no veículo VW Gol e saiu em alta velocidade.



Percebendo a tentativa de fuga, os militares iniciaram um acompanhamento tático ao veículo. Por diversas ruas o suspeito em alta velocidade desrespeitou sinalizações de trânsito e não acatou a ordem para parar o carro.

Após as inúmeras tentativas de fazer o suspeito parar, os militares conseguiram interceptar o carro na rua Osmar Tácito de Lima. Do lado de fora do carro, o suspeito não teria obedecido as ordens dos policiais, para se manter em posição para revista pessoal, sendo necessário que os militares utilizassem a força física, para dominar o homem de 37 anos, e assim pudessem algema-lo, para que o mesmo fosse revistado.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrada com o suspeito. A equipe policial da Força Tática retornou na residência, onde a vítima relatou ter medida restritiva de urgência, contra o suspeito. Mesmo notificado pela justiça, o suspeito não se importou e foi até a casa da vítima que está grávida e na frente do filho dela, uma criança de 3 anos, o suspeito agrediu a mulher lhe causando lesões na boca, pescoço e outras partes do corpo e antes de sair fugindo da polícia, teria ameaça voltar com um revólver e matar a vítima.



Levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), o homem de 37 anos, foi autuado por violência doméstica, lesão corporal, ameaça, descumprimento de medida restritiva, desobediência à ordem policial e por diversos infrações de trânsito. Na delegacia o suspeito foi autuado pelos crimes mencionados e o veículo levado ao pátio do Detran-MS.