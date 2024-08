Homem bêbado bate em mulher com barra de ferro no bairro Setsul

Os policiais do Segundo Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas atenderam uma ocorrência de violência doméstica, nesta terça-feira (6), por volta de 23h30, na rua Manoel Joaquim Morais, no bairro Setsul, em Três Lagoas.

Segundo a vítima, o homem com quem ela se relacionava chegou bêbado em casa e começou uma discussão, depois a agrediu com vários socos e, em seguida, a golpeou com uma barra de ferro, que quase a atingiu na cabeça, mas ela se defendeu com o braço, o que resultou em uma fratura na sua mão esquerda.

Temendo a morte, a vítima gritou por socorro, o que fez um vizinho ir até a residência dela e impedir que o agressor continuasse com as agressões, mas não conseguiu impedir a fuga do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou a lesão na mão da mulher, além de vários ferimentos pelo corpo.

A vítima foi encaminhada para o hospital. Os policias realizaram rodas pelas ruas da cidade, mas até o momento não localizaram o suspeito pelas agressões. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).