Homem aciona PM ao encontrar tornozeleira eletrônica

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de recuperação de coisa, onde uma tornozeleira eletrônica havia sido achada no final da tarde de terça-feira (16), por um morador da avenida Eloy Chaves, centro de Três Lagoas (MS).

Por volta de 16h30, uma viatura de Rádio Patrulha foi solicitada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), para comparecer na avenida Eloy Chaves, onde um morador teria localizado um objeto, semelhante a uma tornozeleira eletrônica, usada por internos do sistema prisional que ganham o direito de cumprir a pena em liberdade monitorada ou por aqueles suspeitos de crimes que ganham o direito de acompanhar o processo em liberdade monitorada, até a apreciação do caso pelo poder judiciário.

Ao chegar no local os militares fizeram contato com a vítima, que relatou que ao varrer a frente da residência teria encontrado o material e ligado no telefone 190. Após constatar se tratar de uma tornozeleira eletrônica e que a mesma, teria sido rompida provavelmente por uma faca, os militares deslocaram até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registraram o boletim de ocorrência, de achado de coisa e o caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil, que junto à Agência de Administração Prisional (Agepn) de Mato Grosso do Sul, irão identificar quem seria o portador da tornozeleira eletrônica que acabou sendo danificada.