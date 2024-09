Homem corre até o Batalhão da PM após "levar tiro na cabeça"

Na madrugada deste domingo, por volta de 3h, um homem de 49 anos correu da rua Dalvino Alves Mariano, no Parque São Carlos, até o Batalhão da Polícia Militar, na rua Manoel de Oliveira Gomes, no Santa Terezinha, mais de 700 metros, após supostamente ser alvejado com um tiro na cabeça.



Policiais militares que atendiam no Centro de Operações Militares (Copom) do 2º Batalhão de Polícia Militar, foram surpreendidos as 3h, por gritos de socorro no portão do quartel da PM. Na frente do 2º BPM, os militares encontraram um homem caído no solo, com sangramento na cabeça e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem de 49 anos, disse aos militares que estava em uma boate na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, e em determinado momento saiu do local, encontrando uma amiga na esquina, segundo o homem de 49 anos, após uma breve conversa, ambos resolveram sair do local e neste momento teria chegado um homem que se dizia ser “irmão” da mulher e os três seguiram juntos no sentido bairro Flamboyant, pela rua Dalvino Alves Mariano, uma rua lateral e escura.

Ao se aproximarem de um local escuro, o suposto irmão da mulher, teria sacado uma pistola e exigido o dinheiro da vítima. Ao tentar dizer que não teria o valor, o suposto autor do tiro, teria disparado acertando a cabeça da vítima que caiu no solo. Neste momento o suspeito autor, teria pego R$100 do bolso da vítima no chão e fugido com a mulher



Após perceber que ambos teriam fugido, o homem de 49 anos correu até o Batalhão de Polícia Militar, onde pediu por socorro. Durante o atendimento médico do Samu no local, o médico intervencionista não teria visualizado ferimento de entrada e saída, de projétil proveniente de arma de fogo, encontrando apenas cortes no couro cabeludo aparentemente provocado por arma brava (facas, estiletes, etc.), mas o homem de 49 anos, teria sido enfático em reafirmar que a arma usada para feri-lo, teria sido uma pistola.



A vítima estava consciente, orientada e foi levada até o Hospital Auxiliadora, não correndo risco de morte. A Força Tática fez rondas pela região do local, mas não tendo alguns tipo de características que auxiliasse na identificação do suspeito, deslocou para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado um boletim de ocorrência, pelo crime de lesão corporal dolosa.