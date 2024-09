Homem denuncia ex-esposa por persegui-lo em ambiente de trabalho

Um caso de perturbação do trabalho e do sossego alheio foi registrado, na sexta-feira (7), em Três Lagoas. A situação ocorreu em um órgão público da cidade e envolveu um conflito pessoal, que resultou em constrangimento no ambiente de trabalho.

De acordo com o relato do homem, a ex-esposa o procurou no local de trabalho para discutir questões relacionadas a um relacionamento extraconjugal anterior, que gerou o nascimento de uma filha deles e conflitos não resolvidos. O constrangimento causado levou à formalização da ocorrência.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas e está sendo acompanhado pelas autoridades.