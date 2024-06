Homem é deixado em terreno baldio após ter pescoço cortado

Um homem aparentando ter entre 30 e 40 anos, foi encontrado a beira da morte após ser esfaqueado e largado em um terreno baldio, na noite desta terça-feira (18), na rua Antônio Jeremias, no bairro Guanabara, em Três Lagoas (MS).

Por volta de 20h20, populares teriam avistado a vítima ser jogada no local, por um grupo de pessoas que estariam em um carro não identificado. Após a vítima ser deixada no terreno baldio, testemunhas foram ver o que se tratava e avistaram o homem de cor branca, cabelos crespos, sem camisetas, bermuda jeans e com deficiências nos dois pés, caído no matagal e todo ensanguentado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram chamados. Até a chegada das unidades se resgate, populares prestaram os primeiros socorros ao homem que estava inconsciente e bastante debilitado, devido as várias lesões sofridas.

A vítima que apresentava perfurações de faca nas costas, tórax, abdômen e um corte no pescoço, numa tentativa dos algozes em degolar a vítima. O homem precisou ser entubada, para poder conseguir chegar com vida ao Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora.

Após conseguir manter os sinais vitais da vítima, o Samu seguiu ao Hospital Auxiliadora, onde a vítima deu entrada em estado gravíssimo, inconsciente e foi levada imediatamente ao centro cirúrgico.

Para a Força Tática que esteve no local, algumas testemunhas relataram que a vítima teria sido capturada nas proximidades do Crase (Coração de Mãe), na Clodoaldo Garcia e após alguns minutos, largada no terreno por indivíduos, que estariam em um carro branco.

O boletim de ocorrência por tentativa de homicídio e o caso será investigado pela Polícia Civil. A vítima não portava documentos e foi identificada pela mãe, após dar entrada na emergência do Hospital Auxiliadora.

José Leandro Pinto Romão dos Santos, seria morador do bairro Itamaraty e segundo a mãe da vítima, a última vez que teria visto o filho, foi no dia 13 deste mês, e nesta terça-feira (18), um amigo de José Leandro, teria ido até a casa da mulher, informando que um grupo de pessoas teria o sequestrado próximo a um bar, na Clodoaldo Garcia, e fugido no sentido Vila Haro, posteriormente a vítima acabou sendo localizada entre a vida e a morte, no bairro Guanabara.