Homem é ferido com golpes de madeira e faca durante briga

Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar, no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas. Um homem, de 42 anos, foi parar no hospital após levar golpes de madeira e faca na cabeça durante uma briga. O suspeito, de 43 anos, estaria com ciúmes dele com a ex-mulher.

De acordo com boletim de ocorrência, registrado no sábado (13), os dois estavam juntos consumindo bebida alcoólica. A mulher também estava com eles. No entanto, em um determinado momento, começou a discussão e o suspeito aguardou a vítima dormir na casa, quando desferiu vários golpes na cabeça.

Continue Lendo...

A mulher foi quem acionou a Polícia Militar. O homem foi preso em flagrante e a vítima levada para o Hospital Auxiliadora. A unidade informou que ele foi atendido, medicado, realizou exames e diagnosticado com politraumatismo.“Paciente apresentou melhora clínica e recebeu alta neste domingo (14)”.

O homem foi preso em flagrante e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).